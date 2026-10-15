Україна готує посилення атак на російські аеропорти — The Atlantic

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Україна планує суттєво посилити операцію, спрямовану на порушення роботи російських аеропортів. Про це виданню The Atlantic розповіли українські посадовці, залучені до розробки плану.

Наразі українські сили використовують далекобійні безпілотники поблизу аеропортів, через що російська авіаційна влада змушена тимчасово закривати злітно-посадкові смуги. Прямих ударів по авіаційній інфраструктурі в межах цієї тактики поки не завдавали.

За наведеними виданням даними, у період із 3 до 9 жовтня в московських аеропортах скасували 345 рейсів, а майже 4 тисячі затримали. Обмеження польотів також фіксували 10 та 14 жовтня.

Наступний етап операції під назвою M&M, за словами співрозмовників видання, може передбачати застосування безпілотників зі штучним інтелектом, здатних обходити російську протиповітряну оборону та безпосередньо атакувати аеропорти.

Один із посадовців стверджує, що такий дрон уже застосовували в бойових діях на Донбасі. Водночас розробка триває, а проти російських аеропортів ці безпілотники, за його словами, ще не використовували.

Джерело: The Atlantic

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