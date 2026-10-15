Россия готовит удары по энергетическим объектам Киева, Харькова и Одессы — NYT

Россия планирует нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы вызвать масштабный гуманитарный кризис. По данным The New York Times, главными целями российских атак должны стать Киев, Харьков и Одесса. Цель таких ударов — лишить эти города электроэнергии и теплоснабжения.

Издание отмечает, что, согласно перехваченным украинскими спецслужбами документам РФ, Москва намерена существенно ограничить базовые коммунальные услуги в ключевых областных центрах.

Россия рассчитывает уничтожить энергосистему Украины с помощью массированных ударов в течение всего одного месяца.

Враг стремится полностью лишить водоснабжения, электроэнергии и отопления три крупных города — Киев, Харьков и Одессу.

Как отмечает издание, необходимое количество средств поражения примерно соответствует среднему количеству баллистических ракет и дронов, которые ежемесячно преодолевают украинскую противовоздушную оборону.

Такие выводы сделаны на основе анализа данных Воздушных сил Украины.

Для этого агрессор планирует задействовать около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных беспилотников и 150 управляемых авиабомб.

Атаки будут направлены не только на ТЭС и ГЭС, но и на распределительные подстанции возле АЭС и объекты водоснабжения.

По данным СМИ, украинские чиновники уже передали эту информацию европейским партнерам.

«Наши партнеры, как и мы, были потрясены его цинизмом, этим хладнокровным, террористическим расчетом того, как уничтожить наш энергетический сектор», — отметил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, комментируя перехваченные планы врага.

Для смягчения последствий возможных атак украинские энергетики месяцами возводили защитные сооружения вокруг критически важных объектов.

Кроме того, велись работы по восстановлению поврежденного оборудования и установке газовых турбин для децентрализации генерации.

В то же время эксперты подчеркивают, что из-за продолжительных обстрелов энергосистема страны остается очень уязвимой, поэтому сохранить ее целостность во время массированных атак будет чрезвычайно сложно.

Об этом сообщается со ссылкой на The New York Times.

Видео: Пять областей Украины остались без света из-за обстрелов и боевых действий.

Напомним, Россия может попытаться отключить Украину от АЭС и вызвать масштабный блэкаут.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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