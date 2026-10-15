В Подмосковье госпитализировали пятерых человек по подозрению на вспышку обезьяньей оспы

В Московской области России под медицинское наблюдение и на обследование направили пятерых человек, которые контактировали с вероятным носителем вируса обезьяньей оспы. У пациентов взяли необходимые лабораторные анализы для подтверждения или опровержения диагноза.

По данным местных органов здравоохранения, на данный момент у госпитализированных отсутствуют выраженные клинические проявления заболевания, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

Обезьянья оспа — вирусная инфекция, сопровождающаяся лихорадкой, увеличением лимфатических узлов и характерной сыпью на коже. Основным очагом распространения данного заболевания остаются страны Африки.

Источник: Интерфакс.

17 апреля в Подмосковье уже была зафиксирована вспышка вируса обезьяньей оспы.

Осенью 2025 года в Европе резко возросло количество случаев заражения мутировавшим штаммом mpox, ранее известным как обезьянья оспа.

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