Порты Ростовской области оказались под угрозой банкротства из-за атак украинских дронов, — губернатор

Российские порты в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове могут прекратить работу из-за ухудшения финансового положения, вызванного атаками украинских беспилотников и перебоями в судоходстве. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что без помощи федеральных властей регион рискует потерять все три портовых предприятия.

«Конечно, они [порты] тоже переживают сложные времена. Все три наших порта… работают буквально вручную. Из этих кредитов осталась только выплата заработной платы», — заявил Слюсарь.

По его словам, в результате ударов ВСУ повреждены причальные стенки, резервуары и другие объекты портовой инфраструктуры. Из-за остановки транспортных хабов и фактического коллапса судоходства в Азово-Черноморском бассейне в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Несмотря на сложную ситуацию, три портовых предприятия продолжают выплачивать заработную плату всем семи тысячам работников. По словам губернатора, это приводит к стремительному ухудшению финансового положения компаний.

«Если мы сейчас не поможем этой отрасли, то мы её потеряем», — заявил Юрий Слюсарь.

Еще в октябре губернатор предупреждал, что из-за атак беспилотников и ограничений судоходства портовым и судоходным компаниям Ростовской области грозит банкротство.

Проблемы с судоходством в Азовском и Чёрном морях сказываются и на российском экспорте. Ранее через эти морские бассейны проходило около 80% экспорта российского зерна.

Из-за перебоев в работе портов Россия впервые начала отправлять такие грузы через Мурманск и порты, расположенные на побережье Северного Ледовитого океана.

Таким образом, атаки на портовую инфраструктуру и ограничения судоходства создают дополнительные трудности для российской логистики и экспорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читай нас в