Rosyjskie porty w Rostowie nad Donem, Taganrogu i Azowie mogą zaprzestać działalności z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej spowodowanej atakami ukraińskich dronów oraz zakłóceniami w żegludze. Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Słusar oświadczył, że bez pomocy władz federalnych regionowi grozi utrata wszystkich trzech przedsiębiorstw portowych.

„Oczywiście one [porty] również przeżywają trudne czasy. Wszystkie trzy nasze porty… działają dosłownie ręcznie. Z tych kredytów pozostało jedynie wypłacanie wynagrodzeń” – powiedział Słusar.

Według niego w wyniku ataków Sił Zbrojnych Ukrainy uszkodzono ściany nabrzeżne, zbiorniki i inne obiekty infrastruktury portowej. W związku z zatrzymaniem działalności węzłów transportowych i faktycznym załamaniem żeglugi w basenie Azowsko-Czarnomorskim w regionie wprowadzono stan wyjątkowy o charakterze regionalnym.

Pomimo trudnej sytuacji trzy przedsiębiorstwa portowe nadal wypłacają wynagrodzenia wszystkim siedmiu tysiącom pracowników. Według gubernatora prowadzi to do gwałtownego pogorszenia sytuacji finansowej tych firm.

„Jeśli teraz nie pomożemy tej branży, to ją stracimy” – oświadczył Jurij Słusar.

Już w październiku gubernator ostrzegał, że z powodu ataków dronów i ograniczeń w żegludze przedsiębiorstwom portowym i żeglugowym w obwodzie rostowskim grozi bankructwo.

Problemy z żeglugą na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym mają również wpływ na rosyjski eksport. Wcześniej przez te baseny morskie przechodziło około 80% eksportu rosyjskiego zboża.

Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu portów Rosja po raz pierwszy zaczęła wysyłać takie ładunki przez Murmańsk i porty położone na wybrzeżu Oceanu Arktycznego.

W ten sposób ataki na infrastrukturę portową oraz ograniczenia żeglugi stwarzają dodatkowe trudności dla rosyjskiej logistyki i eksportu.

Informują o tym rosyjskie media.

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