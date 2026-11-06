位于罗斯托夫-纳-多努、塔甘罗格和亚速的俄罗斯港口可能因乌克兰无人机袭击及航运中断导致的财务状况恶化而停运。 罗斯托夫州州长尤里·斯柳萨尔表示，如果没有联邦政府的援助，该地区可能面临失去这三家港口企业的风险。

“当然，它们[港口]也正经历着艰难时期。我们这三个港口……几乎完全靠人工运作。在这些贷款中，只剩下支付工资的资金了，”斯柳萨尔表示。

据他介绍，由于乌克兰武装部队的打击，码头护岸、储罐及其他港口基础设施设施均遭到破坏。 由于运输枢纽停摆以及亚速海-黑海盆地航运事实上陷入瘫痪，该地区已启动区域性紧急状态。

尽管形势严峻，三家港口企业仍继续向全部七千名员工发放工资。州长表示，这导致各公司的财务状况急剧恶化。

“如果我们现在不帮助这个行业，我们就将失去它，”尤里·斯柳萨尔表示。

早在10月，州长就曾警告称，由于无人机袭击和航行限制，罗斯托夫州的港口和航运公司面临破产风险。

亚速海和黑海的航运问题也影响着俄罗斯的出口。此前，约80%的俄罗斯谷物出口都经由这些海域运输。

由于港口运营中断，俄罗斯首次开始通过摩尔曼斯克以及位于北冰洋沿岸的港口运输此类货物。

因此，针对港口基础设施的袭击以及航运限制给俄罗斯的物流和出口带来了额外困难。

俄罗斯媒体报道了这一情况。

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