В России планируют привлекать срочников к тушению пожаров в зоне боевых действий
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать срочников к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в составе воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС.
Согласно документу, зону деятельности таких подразделений планируется расширить, в частности на территории вооруженных конфликтов. В пояснительной записке это обосновывается геополитической ситуацией и потенциальными угрозами со стороны других стран.
Одной из причин инициативы называют нехватку кадров в российской пожарной службе. По данным документа, некомплект личного состава подразделений, реагирующих на чрезвычайные ситуации, в среднем по стране составляет 22%.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что ежегодно в Федеральную противопожарную службу планируется привлекать до 5 тысяч призывников.
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