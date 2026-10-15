В России планируют привлекать срочников к тушению пожаров в зоне боевых действий

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать срочников к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в составе воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС.

Согласно документу, зону деятельности таких подразделений планируется расширить, в частности на территории вооруженных конфликтов. В пояснительной записке это обосновывается геополитической ситуацией и потенциальными угрозами со стороны других стран.

Одной из причин инициативы называют нехватку кадров в российской пожарной службе. По данным документа, некомплект личного состава подразделений, реагирующих на чрезвычайные ситуации, в среднем по стране составляет 22%.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что ежегодно в Федеральную противопожарную службу планируется привлекать до 5 тысяч призывников.

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