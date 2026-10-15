Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личность еще одного гражданина Филиппин, который воевал против Украины в составе вооруженных сил РФ и был убит во время штурмовых операций в Донецкой области.

Им оказался 39-летний Маламбахе Сабтар Сабанал (Malambahe Sabtar Sabanal), уроженец муниципалитета Лабасон на острове Минданао. В июне 2026 года в Рязани он подписал годичный контракт с российской армией, прошел ускоренную полуторанедельную подготовку и был отправлен на фронт. В конце июля Сабанал погиб во время штурма в районе Константиновки Донецкой области.

По данным военной разведки, это уже третий подтвержденный случай гибели филиппинских наемников на стороне России, другими были:

Джон Патрик: о его идентификации ГУР сообщило в январе 2026 года; погиб вблизи Новоселовки Донецкой области.

Джерик Джумадил Ундол: идентифицирован в августе 2026 года; погиб в мае во время штурмовых действий под Катериновкой.

По состоянию на лето 2026 года известно о как минимум 14 гражданах Филиппин, заключивших контракты с ВС РФ. МИД Филиппин предупреждает, что подобная служба является правонарушением и грозит лишением гражданства.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В сети опубликовали видео сдачи в плен колумбийских наемников, которых российское командование отправило на штурм украинских позиций. Иностранцы, завербованные в ряды оккупационной армии России, сдались военнослужащим 33-й отдельной механизированной бригады, чтобы спасти жизнь.

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