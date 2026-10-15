В окружении Зеленского опровергли слухи о возможной капитуляции Украины

Украина не намерена капитулировать из-за последних заявлений и действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил собеседник РБК-Украина из окружения президента Владимира Зеленского.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что в случае перехода США на сторону России Украина якобы могла бы быть вынуждена прекратить сопротивление и просить о мире.

«Это какая-то ерунда, не знаю, кто им такое говорит», — прокомментировал эти сообщения собеседник РБК-Украина.

Источник: РБК-Украина

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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