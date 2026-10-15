В оточенні Зеленського спростували чутки про можливу капітуляцію України

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Україна не збирається капітулювати через останні заяви та дії президента США Дональда Трампа. Про це заявив співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського.

Раніше видання The Atlantic із посиланням на неназваного українського посадовця написало, що в разі переходу США на бік Росії Україна нібито могла б бути змушена припинити опір і просити про мир.

«Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже», — прокоментував ці повідомлення співрозмовник РБК-Україна.

Джерело: РБК-Україна

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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