У Тюменській області РФ закрили повітряний простір та обмежили інтернет через атаки дронів

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У Тюменській області Росії запровадили режим безпілотної небезпеки. Через загрозу атак безпілотників тимчасово закрили повітряний простір і призупинили роботу мобільного інтернету.

«Увага! На території Тюменської області запроваджено режим безпілотної небезпеки. Це превентивний захід. Зберігайте спокій, будьте пильними!» — написав керівник регіону.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Тюмені продовжують працювати сайти, включені до так званого білого списку ресурсів, доступних під час обмежень мобільного інтернету.

Водночас аеропорт Тюмені тимчасово не приймає та не відправляє літаки. Подібні заходи безпеки запровадили й у сусідній Свердловській області.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 жовтня засоби протиповітряної оборони в Ростовській області Росії нібито збили 50 українських безпілотників. Також, за повідомленнями російської сторони, було знищено одну ракету.

Незалежного підтвердження цих заяв у наведеній інформації немає.

Про це повідомив губернатор Тюменської області Олександр Моор у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти 16 жовтня у російському Володимирі пролунало близько десяти вибухів. У мережі з’явилися відео спалахів у небі та на землі, а після ймовірних влучань по дата-центру «Яндекса» користувачі почали скаржитися на перебої в роботі сервісів компанії. Інформація про наслідки атаки потребує офіційного підтвердження.

Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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