В Тюменской области РФ закрыли воздушное пространство и ограничили доступ к интернету из-за атак дронов

В Тюменской области России ввели режим угрозы беспилотных аппаратов. Из-за угрозы атак беспилотников временно закрыли воздушное пространство и приостановили работу мобильного интернета.

«Внимание! На территории Тюменской области введен режим безпилотной опасности. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!» — написал глава региона.

По информации местных СМИ, в Тюмени продолжают работать сайты, включенные в так называемый белый список ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета.

В то же время аэропорт Тюмени временно не принимает и не отправляет самолеты. Подобные меры безопасности ввели и в соседней Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября средства противовоздушной обороны в Ростовской области России якобы сбили 50 украинских беспилотников. Также, по сообщениям российской стороны, была уничтожена одна ракета.

Независимого подтверждения этих заявлений в приведенной информации нет.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

В ночь на 16 октября в российском Владимире прозвучало около десяти взрывов. В сети появились видео вспышек в небе и на земле, а после вероятных попаданий по дата-центру «Яндекса» пользователи начали жаловаться на перебои в работе сервисов компании. Информация о последствиях атаки требует официального подтверждения.

Удары по дата-центрам «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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