Українська ППО знищила 114 ворожих дронів за ніч

0:00 / 0:00

У ніч на 16 жовтня, починаючи з 18:00 15 жовтня, російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, зокрема 108 реактивних, «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

Запуски здійснювалися з напрямків російського Орла, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалося збити або подавити 114 ворожих БпЛА.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2026 року — Генштаб. Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень. 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки. Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

Читай нас у