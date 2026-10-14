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Відео: РФ накрила ударами кілька вулиць Запоріжжя, під завалами люди

UA NEWS 14 Жовтня 2026 16:00
Відео: РФ накрила ударами кілька вулиць Запоріжжя, під завалами люди
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14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Унаслідок обстрілу в приватних будинках зруйновані стіни та вибиті вікна. На місці працюють рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію.

З-під завалів одного з будинків вдалося дістати чоловіка. Він перебуває у тяжкому стані, медики борються за його життя.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Джерело: Іван Федоров, Telegram

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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