Видео: Россия обрушила удары на несколько улиц Запорожья, под завалами находятся люди
14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.
В результате обстрела в частных домах разрушены стены и выбиты окна. На месте работают спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию.
Из-под завалов одного из домов удалось извлечь мужчину. Он находится в тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Источник: Иван Федоров, Telegram
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.
Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.