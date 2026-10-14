Видео: Россия обрушила удары на несколько улиц Запорожья, под завалами находятся люди

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

В результате обстрела в частных домах разрушены стены и выбиты окна. На месте работают спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию.

Из-под завалов одного из домов удалось извлечь мужчину. Он находится в тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Источник: Иван Федоров, Telegram

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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