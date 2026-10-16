Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2026 року — Генштаб

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За минулу добу на фронті відбулося 304 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали 83 авіаудари, скинули 271 керовану авіабомбу, застосували понад 7 тисяч дронів-камікадзе та здійснили 2551 обстріл.

Станом на 08:00 16 жовтня оперативна ситуація на фронті залишалася напруженою. Протягом доби окупанти також 76 разів обстріляли населені пункти та позиції українських військ із реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Нова Січ, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Рогізне, Іволжанське, Мала Корчаківка, Писарівка, Юнаківка, Храпівщина, Волфине, Безсалівка, Суходіл, Уланове, Запсілля, Кіндратівка, Гірки, Козаче, Середина-Буда, Могриця, Бруски, Хотінь, Руденка, Нескучне, Іскрисківщина, Яструбщина, Лужки Сумської області; Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила район скупчення живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися атакувати у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чугунівка та в бік населених пунктів Бузове, Радьківка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Шийківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Ольгівка, Дружелюбівка, Лиман та Старий Караван.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в бік населених пунктів Оріхуватка та Миколаївка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі Червоного та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

Шістдесят атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Павлівка, Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Добропілля, Світле, Красноподілля, Сергіївка, Муравка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 20 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Джерело: Генштаб

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