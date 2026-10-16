Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 октября 2026 года — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 304 боевых столкновения. По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 83 авиаудара, сбросили 271 управляемую авиабомбу, применили более 7 тысяч дронов-камикадзе и осуществили 2551 обстрел.

По состоянию на 08:00 16 октября оперативная обстановка на фронте оставалась напряженной. В течение суток оккупанты также 76 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск из реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Новая Сечь, Бачевск, Товстодубовое, Сопич, Рогизно, Иволжанское, Малая Корчаковка, Писаревка, Юнаковка, Храпивщина, Волфино, Безсаловка, Суходол, Уланово, Запсилье, Киндратовка, Горки, Козаче, Середина-Буда, Могрица, Бруски, Хотинь, Руденка, Нескучное, Искрисковщина, Яструбщина, Лужки Сумской области; Янжуловка Черниговской области. Авиаудару подвергся населённый пункт Вольная Слобода.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району скопления живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс один авиаудар, применив три КАБ, осуществил 64 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались атаковать в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Чугуновка и в сторону населенных пунктов Бузовое, Радьковка.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосинового и Шийковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Ольговка, Дружелюбовка, Лиман и Старый Караван.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в сторону населенных пунктов Орехуватка и Николаевка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперёд в районе Червоного и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка и в направлении населенных пунктов Роскошное, Николайполье, Райское.

Шестьдесят атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Павловка, Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Доброполье, Светлое, Краснополье, Сергеевка, Муравка.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 20 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Источник: Генштаб

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