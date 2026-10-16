Украинская ПВО уничтожила 114 вражеских дронов за ночь

В ночь на 16 октября, начиная с 18:00 15 октября, российские войска нанесли удар по Украине с помощью 149 ударных беспилотников. Среди них были дроны типа Shahed, в частности 108 реактивных, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись со сторон российского Орла, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось сбить или подавить 114 вражеских БПЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), «Гербер», а также дронов других типов.

Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 14 точках.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2026 года — Генштаб. Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений. 14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома. Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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