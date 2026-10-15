Россия нанесла удар по предприятию в Запорожье, вспыхнул пожар

Вечером 15 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Попадание зафиксировали на территории частного предприятия, где после атаки вспыхнул пожар. По предварительным данным областных властей, пострадавших нет.

Российские войска вновь атаковали Запорожье. Вечером 15 октября под удар попало частное предприятие, на территории которого возник пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram. «Зафиксировано попадание по частному предприятию, там возник пожар», — отметил глава ОВА.

После удара на объекте вспыхнул пожар. Информация о масштабах пожара и повреждениях уточняется.

Что известно о последствиях атаки

По предварительной информации Запорожской ОВА, в результате удара никто не пострадал. В то же время данные еще уточняются, поэтому информация о последствиях атаки может измениться. Местные СМИ сообщают, что попадание произошло в районе пивзавода. Однако официального подтверждения относительно точного места удара пока нет.

На момент публикации подробности атаки, в частности тип примененного вооружения и масштаб повреждений, не сообщались. Запорожье и область регулярно подвергаются российским атакам. В ходе таких ударов повреждения получают промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин в Telegram.

Мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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