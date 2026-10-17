Ночная атака дронов парализовала авиасообщение Москвы

В ночь на субботу, 17 октября, Москву атаковали беспилотники. Сначала он заявил, что на подлете к городу якобы сбили 69 дронов. «На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ближе к утру мэр сообщил об уничтожении ещё 75 беспилотников, которые, по его словам, пытались атаковать Москву. Таким образом, общее количество дронов, о сбивании которых заявили городские власти, достигло 144. В то же время независимого подтверждения всех заявленных российскими властями результатов перехвата в приведенных сообщениях нет.

Аэропорты Москвы ограничили работу

Из-за угрозы беспилотников в московских аэропортах ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщали российские авиационные службы и СМИ. Ограничения также коснулись аэропортов в других регионах России.

Из-за закрытия воздушного пространства часть рейсов задерживали или перенаправляли на запасные аэродромы. В частности, пять рейсов из Анталии в Москву, по сообщениям российского издания ASTRA, изменили маршрут из-за ограничений в аэропорту Внуково. Пассажиры одного из рейсов авиакомпании Pegasus Airlines рассказали, что вылетели из Анталии в 19:35. Незадолго до посадки им сообщили, что воздушное пространство над Москвой закрыто. В результате самолёт около часа ночи приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

По словам пассажиров, после посадки людей не выпускали из самолета. Бортпроводники предупредили, что придется оставаться на борту, пока воздушное пространство над Москвой снова не откроют. Когда именно это произойдет, на тот момент было неизвестно.

Об угрозе со стороны дронов объявили и в Ленинградской области

Сообщения об угрозе со стороны беспилотников поступали не только из Москвы. В Ленинградской области также объявили воздушную тревогу. Около 2:10 губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об опасности из-за дронов и снижении скорости мобильного интернета.

Ограничения работы аэропортов и изменения маршрутов самолетов свидетельствуют о масштабных перебоях в авиасообщении. По сообщениям СМИ, в ту ночь ограничения действовали в нескольких регионах России, а самолеты были вынуждены менять маршруты из-за угрозы с воздуха.

Минобороны России заявило о 610 сбитых дронах

Отдельно российское Министерство обороны заявило, что в течение ночи его силы противовоздушной обороны якобы сбили 610 беспилотников. По утверждению ведомства, дроны перехватывались над многими регионами страны, в частности над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями.

Также российская сторона заявила о перехвате беспилотников над Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и над акваторией Чёрного моря. Эти цифры являются заявлениями российского оборонного ведомства. Независимого подтверждения количества всех сбитых беспилотников в приведенных сообщениях нет.

На момент публикации основными последствиями атаки, о которых сообщали российские источники, были ограничения работы аэропортов, задержки рейсов и перенаправление самолетов в другие города. Информация о возможных повреждениях и других последствиях требует дополнительного подтверждения. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Напомним, 16 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начала массированные удары по энергетическим объектам Украины, и такие атаки должны продолжаться.



Президент Российской Федерации также заявил, что РФ создает в Украине так называемую зону безопасности вдоль границы и не планирует обсуждать её в ходе возможных мирных переговоров с Киевом.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что армии РФ якобы осталось пять километров до Запорожья.