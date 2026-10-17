Нічна атака дронів паралізувала авіасполучення Москви

У ніч проти суботи, 17 жовтня, Москву атакували безпілотники. Спочатку він заявив, що на підльоті до міста нібито збили 69 дронів. «На місці падіння уламків БПЛА працюють фахівці екстрених служб», — написав Собянін.

Ближче до ранку мер повідомив про знищення ще 75 безпілотників, які, за його словами, намагалися атакувати Москву. Таким чином, загальна кількість дронів, про збиття яких заявила міська влада, сягнула 144. Водночас незалежного підтвердження всіх заявлених російською владою результатів перехоплення у наведених повідомленнях немає.

Аеропорти Москви обмежили роботу

Через загрозу безпілотників у московських аеропортах запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Про це повідомляли російські авіаційні служби та медіа. Обмеження також торкнулися аеропортів в інших регіонах Росії.

Через закриття повітряного простору частину рейсів затримували або перенаправляли на запасні аеродроми. Зокрема, п’ять рейсів з Анталії до Москви, за повідомленнями російського видання ASTRA, змінили маршрут через обмеження в аеропорту Внуково. Пасажири одного з рейсів авіакомпанії Pegasus Airlines розповіли, що вилетіли з Анталії о 19:35. Незадовго до посадки їм повідомили, що повітряний простір над Москвою закритий. У результаті літак близько першої години ночі приземлився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

За словами пасажирів, після посадки людей не випускали з літака. Бортпровідники попередили, що доведеться залишатися на борту, доки повітряний простір над Москвою знову не відкриють. Коли саме це станеться, на той момент було невідомо.

Небезпеку через дрони оголосили й у Ленінградській області

Повідомлення про загрозу безпілотників надходили не лише з Москви. У Ленінградській області також оголосили повітряну тривогу. Близько 2:10 губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив про небезпеку через дрони та зниження швидкості мобільного інтернету.

Обмеження роботи аеропортів і зміни маршрутів літаків свідчать про масштабні перебої в авіасполученні. За повідомленнями медіа, тієї ночі обмеження діяли в кількох регіонах Росії, а літаки змушені були змінювати маршрути через загрозу з повітря.

Міноборони Росії заявило про 610 збитих дронів

Окремо російське Міністерство оборони заявило, що протягом ночі його сили протиповітряної оборони нібито збили 610 безпілотників. За твердженням відомства, дрони перехоплювали над багатьма регіонами країни, зокрема Ленінградською, Новгородською, Тверською, Брянською, Бєлгородською, Курською, Орловською, Калузькою, Воронезькою, Ростовською, Смоленською та Тульською областями.

Також російська сторона заявила про перехоплення безпілотників над Московським регіоном, Ханти-Мансійським автономним округом, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом і над акваторією Чорного моря. Ці цифри є заявами російського оборонного відомства. Незалежного підтвердження кількості всіх збитих безпілотників у наведених повідомленнях немає.

На момент публікації основними наслідками атаки, про які повідомляли російські джерела, були обмеження роботи аеропортів, затримки рейсів і перенаправлення літаків до інших міст. Інформація про можливі пошкодження та інші наслідки потребує додаткового підтвердження. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Нагадаємо, 16 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочала масовані удари по енергетичних об’єктах України, і такі атаки мають тривати.



Президент Російської Федерації також заявив, що РФ створюєв Україні так звану зону безпеки вздовж кордону та не планує обговорювати її під час можливих мирних переговорів із Києвом.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що армії РФ нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя.