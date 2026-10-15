ПВО сбила 125 из 138 российских дронов 15 октября

В течение дня 15 октября украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 125 из 138 ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась с 7:30 до 18:00. Среди запущенных дронов 90 были реактивными. Украинские защитники обезвредили 79 реактивных беспилотников.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве Украины оставались еще до четырех российских ударных дронов.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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