Российский авиаудар по Славянску унес жизни двух человек

В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара погибли два человека. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело погибшей женщины и фрагменты человеческого тела. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

Что известно

В результате атаки повреждены частный и трехэтажный жилые дома, под завалами которых оказались люди.

Во время разбора разрушенных конструкций одноэтажного дома спасатели обнаружили фрагменты человеческого тела, которые передали сотрудникам полиции для дальнейшей идентификации.

Также в поврежденном трехэтажном доме спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1973 года рождения.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершены. Всего спасатели совместно с коммунальщиками разобрали 41,5 тонны строительных конструкций.

Последствия авиаудара

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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