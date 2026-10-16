У Києві та передмістях зникає світло і стрибає напруга

У Києві та передмістях зафіксували перебої з електропостачанням. Місцеві жителі повідомляють про зникнення світла в частині столиці, Ірпені та Вишневому, а також про стрибки напруги й проблеми з водою. Точні причини перебоїв і кількість споживачів, які залишилися без електрики, поки невідомі.

У Києві та прилеглих населених пунктах Київської області виникли перебої з електропостачанням. У деяких районах світло зникло повністю, в інших мешканці помітили перепади напруги. За повідомленнями місцевих жителів, без електрики частково залишилися Солом’янський район столиці, Відрадний і Борщагівка. Також про проблеми зі світлом повідомляють мешканці Ірпеня та Вишневого.

Крім того, у деяких місцях виникли перебої з водопостачанням. Люди також скаржаться на нестабільну напругу в електромережі, через яку побутова техніка може працювати з перебоями. Наразі немає підтвердженої інформації про точні причини проблем із електропостачанням. Також поки не оприлюднили повний перелік районів і населених пунктів, яких торкнулися перебої, та кількість споживачів, які залишилися без світла.

Водночас в «Укренерго» повідомили про аварійні відключення електроенергії в кількох областях України через російські обстріли. Чи пов’язані перебої в Києві та передмістях саме з цими обмеженнями, наразі не уточнювали. Причини локальних проблем і масштаби відключень ще потребують офіційного підтвердження.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями енергетиків і місцевої влади. Якщо в оселі помітні різкі перепади напруги, варто від’єднати чутливу електротехніку від мережі, щоб зменшити ризик її пошкодження.

У Київській області внаслідок російських атак за останню добу, станом на ранок 16 жовтня, пошкоджено 33 об’єкти, зокрема 25 приватних домоволодінь. Також травмовано двох людей.

Увечері 15 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у двох регіонах України. На Волині майже 15 тисяч людей залишилися без електроенергії, а в Києві та області зафіксували часткові знеструмлення.

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