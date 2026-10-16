В Киеве и пригородах пропадает свет и скачет напряжение

В Киеве и пригородах зафиксированы перебои с электроснабжением. Местные жители сообщают об отключениях света в части столицы, Ирпене и Вишневом, а также о скачках напряжения и проблемах с водой. Точные причины перебоев и количество потребителей, оставшихся без электричества, пока неизвестны.

В Киеве и прилегающих населенных пунктах Киевской области возникли перебои с электроснабжением. В некоторых районах свет пропал полностью, в других жители заметили перепады напряжения. По сообщениям местных жителей, без электричества частично остались Соломенский район столицы, Відрадний и Борщаговка. Также о проблемах со светом сообщают жители Ирпеня и Вишневого.

Кроме того, в некоторых местах возникли перебои с водоснабжением. Люди также жалуются на нестабильное напряжение в электросети, из-за чего бытовая техника может работать с перебоями. На данный момент нет подтвержденной информации о точных причинах проблем с электроснабжением. Также пока не обнародован полный перечень районов и населенных пунктов, затронутых перебоями, и количество потребителей, оставшихся без света.

В то же время в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в нескольких областях Украины из-за российских обстрелов. Связаны ли перебои в Киеве и пригородах именно с этими ограничениями, пока не уточняли. Причины локальных проблем и масштабы отключений ещё требуют официального подтверждения.

Жителям рекомендуют следить за сообщениями энергетиков и местных властей. Если в доме заметны резкие перепады напряжения, следует отключить чувствительную электротехнику от сети, чтобы снизить риск её повреждения.

В Киевской области в результате российских атак за последние сутки, по состоянию на утро 16 октября, повреждены 33 объекта, в том числе 25 частных домовладений. Также пострадали два человека.

Вечером 15 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. На Волыни почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии, а в Киеве и области зафиксировали частичные отключения электроэнергии.

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