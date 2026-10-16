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Відео: Росія атакувала енергооб’єкти на Волині та Київщині — Зеленський

UA NEWS 16 Жовтня 2026 07:07
Відео: Росія атакувала енергооб’єкти на Волині та Київщині — Зеленський
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Увечері 15 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у двох регіонах України. На Волині майже 15 тисяч людей залишилися без електроенергії, а в Києві та області зафіксували часткові знеструмлення.

 

За словами Володимира Зеленського, лише ввечері 15 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у двох регіонах України. Наслідки атак позначилися на електропостачанні Волинської області, Києва та Київської області.

Президент повідомив, що на Волині без світла залишилися майже 15 тис. людей. У частині столиці та прилеглого регіону також виникли знеструмлення.

Відновлювальні роботи в окремих громадах ускладнює загроза повторних російських ударів. Через небезпеку ремонтні бригади не всюди можуть розпочати відновлення пошкодженої інфраструктури.

Джерело: Президент України

Чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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