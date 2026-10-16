Видео: Россия атаковала энергообъекты на Волыни и в Киевской области — Зеленский
Вечером 15 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. На Волыни почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии, а в Киеве и области зафиксировали частичные отключения электроэнергии.
По словам Владимира Зеленского, только вечером 15 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. Последствия атак сказались на электроснабжении Волынской области, Киева и Киевской области.
Президент сообщил, что на Волыни без света остались почти 15 тыс. человек. В части столицы и прилегающего региона также произошли отключения электроэнергии.
Восстановительные работы в отдельных населенных пунктах затрудняются угрозой повторных российских ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не везде могут приступить к восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Источник: Президент Украины
Мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.
14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.
Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.