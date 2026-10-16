Видео: Россия атаковала энергообъекты на Волыни и в Киевской области — Зеленский

Вечером 15 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. На Волыни почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии, а в Киеве и области зафиксировали частичные отключения электроэнергии.

По словам Владимира Зеленского, только вечером 15 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. Последствия атак сказались на электроснабжении Волынской области, Киева и Киевской области.

Президент сообщил, что на Волыни без света остались почти 15 тыс. человек. В части столицы и прилегающего региона также произошли отключения электроэнергии.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1510-wever.mp4

Восстановительные работы в отдельных населенных пунктах затрудняются угрозой повторных российских ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не везде могут приступить к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Источник: Президент Украины

Мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

Читай нас в