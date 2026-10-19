В результате российского обстрела 19 октября был поврежден консультативно-диагностический центр больницы № 6 в Соломенском районе Киева. Из-за значительных разрушений корпуса все запланированные приемы пациентов на ближайшую неделю были отменены.

Пациенты могут обратиться в консультативно-диагностический центр №2 этой же больницы по адресу: Киев, ул. Политехническая, 25/29. Там можно записаться к врачам соответствующих специальностей и получить необходимую помощь.

Где теперь будут принимать пациентов

Приемы у врачей в поврежденном консультативно-диагностическом центре Киевской городской клинической больницы №6 по улице Вадима Гетьмана, 3, полностью отменены на всю текущую неделю.

Пациенты могут получить необходимые консультации и квалифицированную помощь в консультативно-диагностическом центре №2 этой же больницы. Он расположен по адресу: улица Политехническая, 25/29.

Записаться на консультацию к врачам аналогичных специальностей граждане могут самостоятельно через мобильное приложение Helsi или на официальном сайте сервиса – по этой ссылке.

К слову, взрывной волной в здании было выбито более 200 окон, а также повреждены входные двери, внутренние потолки и медицинское оборудование.

Среди медицинского персонала никто не пострадал, а пациентов на момент вражеского удара в медучреждении не было.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях обстрела медицинского учреждения.



Напомним, россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область, есть раненые.

В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей ранены.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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