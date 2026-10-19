У Києві через російську атаку пошкоджено лікарню, усі прийоми на тиждень скасували

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Унаслідок російської атаки 19 жовтня пошкоджено консультативно-діагностичний центр лікарні №6 у Солом’янському районі Києва. Через значні руйнування корпусу всі заплановані прийоми пацієнтів на найближчий тиждень скасували.

Пацієнти можуть звернутися до консультативно-діагностичного центру №2 цієї ж лікарні за адресою: Київ, вул. Політехнічна, 25/29. Там можна записатися до лікарів відповідних спеціальностей і отримати необхідну допомогу.

Де тепер прийматимуть пацієнтів

Візити до лікарів у пошкодженому консультативно-діагностичному центрі Київської міської клінічної лікарні №6 на вулиці Вадима Гетьмана, 3, повністю скасовані на весь поточний тиждень.

Пацієнти можуть отримати необхідні консультації та фахову допомогу в консультативно-діагностичному центрі №2 цієї ж лікарні. Він розташований за адресою вулиця Політехнічна, 25/29.

Записатися на консультацію до лікарів аналогічних спеціальностей громадяни можуть самостійно через мобільний застосунок Helsi або на офіційному сайті сервісу – за цим посиланням.

До слова, вибуховою хвилею в будівлі вибило понад 200 вікон, а також пошкодило вхідні двері, внутрішні стелі та медичне обладнання.

Серед медичного персоналу ніхто не постраждав, а пацієнтів на момент ворожого удару в медзакладі не було.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу медзакладу.



Нагадаємо, росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені.

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Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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