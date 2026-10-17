Російські дрони атакували Полтаву, є загиблий і поранені

0:00 / 0:00

Унаслідок російської атаки безпілотників на Полтаву одна людина загинула, ще щонайменше двоє дістали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Зафіксовано влучання ворожого БпЛА у районі приватних житлових будинків, написав він.

«Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким. Ще двоє отримали травми», — йдеться у публікації.

Пошкоджено 4 приватні будинки.

Джерело: Віталій Дяківнич

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

Читай нас у