Российские дроны атаковали Полтаву, есть погибший и раненые

В результате российского удара беспилотников по Полтаве один человек погиб, ещё как минимум двое получили ранения. Также были повреждены частные жилые дома.

Об этом в Telegram сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в районе частных жилых домов, написал он.

«На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Еще двое получили травмы», — говорится в публикации.

Повреждены 4 частных дома.

Источник: Виталий Дякивнич

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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