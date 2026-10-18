В Виннице возобновили движение электротранспорта после отключения электроэнергии

В Виннице после блэкаута электротранспорт вернулся на маршруты. В настоящее время общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. По его словам, на линии выпустили то количество транспорта, которое было предусмотрено таким расписанием. «Общественный транспорт Винницы работает по расписанию выходного дня. Мы выпустили на линии те единицы, которые были запланированы», — написал Моргунов.

В то же время ситуация с электроснабжением в городе остается сложной. Энергетики продолжают работать над стабилизацией электросети и восстановлением ее нормальной работы. Мэр призвал винничан экономно использовать электроэнергию, особенно во время восстановления электроснабжения. «Обстоятельства остаются сложными, поэтому важно и в дальнейшем экономно пользоваться электроэнергией, особенно когда восстанавливается электроснабжение», — подчеркнул он.

Также жителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе воды. Дома стоит иметь питьевую и техническую воду на случай перебоев с водоснабжением. Итак, электротранспорт в Виннице уже работает, однако пока по графику выходного дня. Город продолжает преодолевать последствия отключения электроэнергии, а стабильность электроснабжения зависит от работы энергетиков. Об этом сообщил мэр Сергей Моргунов в своем Telegram-канале.

Из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.