Из Берислава в Херсонской области эвакуировали ещё 15 человек

Из города Берислав в Херсонской области удалось вывезти ещё 15 местных жителей. Из-за постоянных российских обстрелов эвакуация была опасной, поэтому операцию проводили украинские военные вместе с волонтёром.

По его словам, большинство эвакуированных — люди пожилого возраста. Они оставались в городе, который российская армия регулярно атакует артиллерией и беспилотниками. «Наши военные совместно с волонтером провели чрезвычайно сложную эвакуационную операцию в Бериславе. Из города, который российская армия уничтожает практически круглосуточно, удалось вывезти ещё 15 человек, преимущественно пожилого возраста», — написал Прокудин.

К операции присоединились бойцы одной из бригад Сил территориальной обороны ВСУ и волонтер Андрей Петухов, известный под позывным «Боксер». Военные вывезли из зоны опасности семерых местных жителей. Еще восьмерых человек эвакуировал волонтер. Глава ОГА подчеркнул, что выезд из города был особенно опасен из-за постоянных атак российских войск. «Это была опасная операция, ведь российская армия непрерывно обстреливает Берислав из артиллерии и атакует город беспилотниками», — отметил Прокудин.

Среди эвакуированных — трое мужчин и 12 женщин. В настоящее время все они находятся в безопасности. Людей доставляют к их родным и близким в разные регионы Украины, где они смогут получить необходимую поддержку и помощь. Эвакуация из Берислава остается важной из-за постоянных российских обстрелов. Украинские военные и волонтеры продолжают помогать местным жителям выезжать из опасных районов. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.