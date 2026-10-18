Россияне более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области, есть раненые

С вечера российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Под ударами оказались три района, трое человек получили ранения. В Днепре повреждены инфраструктура и автомобили, а в Синельниковском районе — грузовик и частные дома.

Российские войска с вечера более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. Для нанесения ударов они использовали беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов ранения получили трое человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. В Днепре в результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры и автомобили.

Также российские войска атаковали Шахтерскую и Петропавловскую общины Синельниковского района. Там повреждены грузовик и частные дома. Ранения получили трое местных жителей — 44-летний мужчина, а также женщины в возрасте 75 и 90 лет. Всех троих доставили в больницу. По словам начальника ОВА, их состояние оценивается как средней тяжести. «Повреждены грузовик и частные дома. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 44-летнего мужчину и женщин 75 и 90 лет», — сообщил Александр Ганжа.

Под обстрелом также оказалась Червоногригоровская община Никопольского района. Российские войска наносили удары по ее территории. Таким образом, за вечер российские войска нанесли более десяти ударов по трем районам Днепропетровской области. В результате атак трое человек получили ранения, а гражданская инфраструктура, автомобили и частные дома были повреждены. Информацию о последствиях удара Ганжа обнародовал в своем Telegram-канале.

В течение 17 октября российские войска более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атак ранения получили трое человек.

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

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