В Херсонской области в результате российских обстрелов ранены 32 человека

Российские войска в течение прошедших суток атаковали Херсон и ещё 16 населённых пунктов области. Оккупанты применяли авиацию, беспилотники и артиллерию. Под обстрелами оказались Антоновка, Комышаны, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Белозерка, Томина Балка, Берислав, Змиевка, Томарино, Милово, Новокаиры, Нововоронцовка, Михайловка и Херсон.

Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. В результате атак повреждены 16 многоэтажных домов и два частных дома. Повреждены также частные автомобили.

По словам Прокудина, в результате российских обстрелов ранения получили 32 человека. Среди пострадавших — один ребенок. «Из-за российской агрессии 32 человека получили ранения, из них — 1 ребенок», — подчеркнул глава Херсонской ОГА.

Таким образом, за сутки российские атаки охватили 17 населенных пунктов Херсонской области. Удары повредили жилые дома и инфраструктуру, а десятки людей нуждались в медицинской помощи. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

В результате российских обстрелов 17 октября в Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.

Российские террористические войска в ночь на 17 октября атаковали Херсон ракетами КАБ. В результате обстрела в городе пострадали более десятка человек, включая детей.