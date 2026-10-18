ПВО сбила 152 российских дрона за ночь, атака продолжается

В ночь на 18 октября российские войска атаковали Украину 180 беспилотниками и одной баллистической ракетой «Искандер-М». Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 152 дрона. При этом зафиксированы попадания в 20 местах, а также падение обломков сбитых беспилотников в четырех точках.

В ночь на воскресенье, 18 октября, российские войска вновь атаковали Украину с воздуха. С 18:00 субботы, 17 октября, враг запустил 180 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Ракету россияне выпустили из Воронежской области РФ. Среди беспилотников были дроны Shahed, в том числе 26 реактивных, а также аппараты типов S-8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

Беспилотники запускали с разных направлений. Среди них — российские города Орел, Брянск, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму. Российскую воздушную атаку отражали различные подразделения Сил обороны Украины. К работе подключились боевая авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 воскресенья противовоздушная оборона сбила или подавила 152 вражеских беспилотника. В то же время избежать всех попаданий не удалось. Украинские военные зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 20 точках. Еще в четырех местах упали сбитые беспилотники или их обломки.

На момент публикации сообщения атака продолжалась. По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве Украины оставалось около десяти российских беспилотников. Также сообщалось о последствиях российской атаки в Запорожье, где погибла женщина, а ещё двое человек получили ранения. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще около 2090 военнослужащих. Также украинский Генштаб сообщил об уничтожении десятков единиц бронетехники и артиллерии, а также более тысячи беспилотников. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли примерно 1 миллиона 565 тысяч человек.

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