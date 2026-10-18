ППО збила 152 російські дрони за ніч, атака триває

У ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Україну 180 безпілотниками та однією балістичною ракетою «Іскандер-М». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 152 дрони. Водночас зафіксовані влучання у 20 місцях, а також падіння уламків збитих безпілотників на чотирьох локаціях.

У ніч проти неділі, 18 жовтня, російські війська знову атакували Україну з повітря. Із 18:00 суботи, 17 жовтня, ворог запустив 180 ударних безпілотників і одну балістичну ракету «Іскандер-М». Ракету росіяни випустили з Воронезької області РФ. Серед безпілотників були дрони Shahed, зокрема 26 реактивних, а також апарати типів S-8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

Безпілотники запускали з різних напрямків. Серед них — російські міста Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупований Донецьк і Гвардійське в окупованому Криму. Російську повітряну атаку відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До роботи долучилися бойова авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 неділі протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники. Водночас уникнути всіх влучань не вдалося. Українські військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях. Ще на чотирьох місцях упали збиті безпілотники або їхні уламки.

На момент публікації повідомлення атака тривала. За даними Повітряних сил, у повітряному просторі України залишалося близько десяти російських безпілотників. Також повідомлялося про наслідки російської атаки в Запоріжжі, де загинула жінка, а ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2090 військових. Також український Генштаб повідомив про знищення десятків одиниць бронетехніки й артилерії, а також понад тисячі безпілотників. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули приблизно 1 мільйона 565 тисяч осіб.

Читай нас у