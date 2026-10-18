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В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

UA.NEWS 18 Октября 2026 11:21
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по распоряжению «Укрэнерго», сообщили в ДТЭК. Во время таких отключений обычные графики не действуют.

 

В Бучанском районе Киевской области применяются экстренные отключения электроэнергии. «Киевская область, Бучанский район: по распоряжению «Укрэнерго» применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении компании.

В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Поэтому электроэнергию могут отключать без предварительного графика. О дальнейших изменениях жителей района обещают информировать в официальном Telegram-канале ДТЭК. Об этом сообщила группа ДТЭК в своем Telegram-канале.

Вечером 17 октября в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения действуют на части территории Киевской области.

 
 
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