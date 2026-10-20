Россия нанесла удар по Тернопольской области и повредила три энергетические объекта и жилые дома

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Тернопольской области с помощью ударных беспилотников. В результате удара были повреждены три объекта энергетической инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

В течение ночи вражеские БПЛА неоднократно входили в воздушное пространство Тернопольщины. В результате обстрелов были повреждены три объекта энергетической инфраструктуры в Кременецком районе и частные домохозяйства в Чортковском районе.

Глава военной администрации подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить население без электроэнергии и теплоснабжения.

В настоящее время на поврежденных объектах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеских ударов. По состоянию на 08:00 информации о пострадавших не поступало.

Источник: Тарас Пастух

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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