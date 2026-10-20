На фронте за сутки произошло 206 боев, названы самые горячие направления — Генштаб

За прошедшие сутки, 19 октября, на фронте было зафиксировано 206 боевых столкновений, а потери российской армии составили 1560 военнослужащих. Украинские защитники также уничтожили десятки артиллерийских систем и более 1500 беспилотников противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00 20 октября.

По данным военных, за сутки Россия потеряла девять танков, пять боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня и четыре ракеты. Также украинские защитники уничтожили 12 наземных робототехнических комплексов, 1578 беспилотников, 293 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Российские войска продолжали массированные обстрелы. За сутки противник нанёс один ракетный и 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб, применил 8784 дрона-камикадзе и осуществил 2607 обстрелов населённых пунктов и позиций украинских войск.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления беспилотниками и два района сосредоточения личного состава противника.

Наиболее интенсивные бои продолжались на нескольких направлениях. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 26 атак россиян, на Покровском – 21, а на Константиновском зафиксировали 15 штурмовых действий.

На Лиманском направлении Силы обороны остановили 12 атак, на Гуляйпольском – 11. На Славянском направлении противник совершил семь атак, а на Северо-Слобожанском – четыре. Еще две атаки украинские защитники отразили на Ореховском направлении.

На Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях российские войска за прошедшие сутки активных наступательных действий не проводили.

В Сумской области российская армия обстреливала населенные пункты из артиллерии и наносила авиационные удары. По информации Генштаба, под обстрелом оказались, в частности, Уланово, Писаревка, Коренек, Хотинь, Малая Корчаковка, Юнаковка, Лужки и Великая Рыбица.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок противника там не выявлено.

По данным Генштаба, 20 октября начались 1700-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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