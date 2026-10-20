Россия более 10 раз наносила удары по Днепропетровской области, в результате чего были повреждены дома и автомобили

Российские войска с вечера 19 октября более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили, возник пожар.

Российские захватчики применили беспилотники и авиационную бомбу.

В Днепре в результате российской атаки повреждены частные дома.

В Криворожском районе российские войска наносили удары по Грушевской общине. Там повреждены частный дом и объект инфраструктуры.

В Синельниковском районе захватчики атаковали Шахтерскую, Петропавловскую и Украинскую общины. В результате ударов повреждены частный дом и автомобили. Также произошел пожар.

В Никопольском районе под российским ударом оказались районный центр, Червоногригоровская и Марганецкая общины.

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Днепропетровской области, нанося удары по жилой застройке и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Российские захватчики в течение суток — с утра 19 октября до утра 20 октября — нанесли почти 40 ударов по 21 населенному пункту в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак есть пострадавшие, повреждены и разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Тернопольскую область ударными беспилотниками. В результате удара повреждены три энергетические объекта и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

Читай нас в