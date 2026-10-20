РФ майже 40 разів атакували Сумщину за добу, є постраждалі та руйнування

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Російські загарбники упродовж доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня — завдали майже 40 ударів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

У Сумській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждала 86-річна жінка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Крім того, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки, які постраждали внаслідок попередніх російських атак:

56-річна жінка , яка зазнала поранень 16 жовтня через удар ворожого дрона в Зноб-Новгородській громаді;

83-річна жінка, яка постраждала 17 жовтня внаслідок мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді.

Найбільше російських ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Для атак по області російські війська застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони, а також керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали цивільні об’єкти та житлова забудова в кількох громадах:

Глухівська громада — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житловий будинок;

Бездрицька громада — пошкоджений приватний житловий будинок;

Шосткинська громада — пошкоджене приватне домоволодіння;

Березівська громада — пошкоджений приватний житловий будинок;

Річківська громада — пошкоджені господарські приміщення та споруди;

Роменська громада — пошкоджене нежитлове приміщення;

Сумська громада — пошкоджені приватний будинок, дорожнє покриття та багатоквартирні житлові будинки;

Есманьська громада — зруйновані житлові будинки;

Ямпільська громада — пошкоджений автомобіль «Укрпошти».

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні та інші населені пункти Сумської області, застосовуючи різні види озброєння. Атаки призводять до поранень мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено три енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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