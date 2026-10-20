Россия почти 40 раз нанесла удары по Сумской области за сутки, есть пострадавшие и разрушения

Российские захватчики в течение суток — с утра 19 октября до утра 20 октября — нанесли почти 40 ударов по 21 населённому пункту в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак есть пострадавшие, повреждены и разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В Сумской общине в результате удара российского беспилотника пострадала 86-летняя женщина. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию.

Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё две женщины, пострадавшие в результате предыдущих российских атак:

56-летняя женщина , получившая ранения 16 октября в результате удара вражеского дрона в Зноб-Новгородской общине;

83-летняя женщина, пострадавшая 17 октября в результате минометного обстрела в Середино-Будской общине.

Наибольшее количество российских ударов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Для атак по области российские войска применяли артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО), беспилотные летательные аппараты, в частности FPV-дроны, а также управляемые авиационные бомбы.

В результате обстрелов повреждения получили гражданские объекты и жилая застройка в нескольких общинах:

Глуховская община — повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом;

Бездрицкая община — поврежден частный жилой дом;

Шосткинская община — повреждено частное домовладение;

Березовская община — поврежден частный жилой дом;

Речковская община — повреждены хозяйственные помещения и сооружения;

Роменская община — повреждено нежилое помещение;

Сумская община — повреждены частный дом, дорожное покрытие и многоквартирные жилые дома;

Эсманьская община — разрушены жилые дома;

Ямпольская община — поврежден автомобиль «Укрпочты».

Российские войска продолжают обстреливать приграничные и другие населенные пункты Сумской области, применяя различные виды вооружения. Атаки приводят к ранениям мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Тернопольскую область ударными беспилотниками. В результате удара повреждены три энергетические объекта и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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