Росія понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та автомобілі

Російські війська з вечора 19 жовтня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі, виникла пожежа.

Російські загарбники застосували безпілотники та авіаційну бомбу.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки.

У Криворізькому районі російські війська били по Грушівській громаді. Там пошкоджені приватна оселя та об’єкт інфраструктури.

У Синельниківському районі загарбники атакували Шахтарську, Петропавлівську та Українську громади. Унаслідок ударів пошкоджені приватний будинок і автомобілі. Також сталася пожежа.

У Нікопольському районі під російським ударом опинилися районний центр, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Дніпропетровської області, завдаючи ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Російські загарбники упродовж доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня — завдали майже 40 ударів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

У ніч проти 20 жовтня російські військаатакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено три енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

Читай нас у