В сентябре Mission Control зафиксировала более 1,8 млн результатов выполненных миссий

В сентябре 2026 года украинские военные зафиксировали в системе Mission Control более 1,8 млн результатов выполненных миссий. С начала года количество таких записей выросло более чем в девять раз — с примерно 196 тысяч в месяц до более чем 1,8 млн.

«В сентябре 2026 года военные зафиксировали в Mission Control более 1,8 млн результатов выполненных миссий. В начале года через систему ежемесячно проходило около 196 000 таких записей. За девять месяцев этот показатель вырос более чем в девять раз», — говорится в сообщении.

Mission Control — один из модулей боевой экосистемы DELTA, который позволяет военным фиксировать результаты выполненных миссий, анализировать их и использовать полученные данные для дальнейшего планирования боевых действий.

Фактически система продолжает цикл боевой работы после применения вооружения или техники: результат фиксируется, анализируется и может учитываться при подготовке следующих операций.

В настоящее время Mission Control используется для учета результатов применения беспилотных систем и артиллерии. Постепенно к работе с модулем подключаются также подразделения противовоздушной обороны, армейской авиации и других компонентов Сил обороны Украины.

По данным Минобороны, по состоянию на 1 октября с момента начала активного внедрения Mission Control в марте операторы беспилотников подали следующие отчеты:

Почти 3,6 млн отчетов о разведывательных миссиях.

Более 3 млн отчетов о миссиях по поражению вражеских целей.

Более 1,02 млн логистических миссий с использованием беспилотников.

Почти 168 тысяч логистических миссий с использованием наземных роботизированных комплексов (НРК).

Почти 500 тысяч миссий по перехвату воздушных целей.

Почти 370 тысяч миссий по дистанционному минированию с помощью беспилотников.

В Министерстве обороны отмечают, что увеличение объема данных в Mission Control позволяет более полно оценивать результаты боевого применения в масштабах Сил обороны, сравнивать эффективность различных подходов и использовать полученную информацию для планирования дальнейших операций.

«Рост объема данных в Mission Control позволяет полнее видеть результаты боевого применения в масштабе Сил обороны — анализировать их, сравнивать эффективность различных подходов и использовать полученную информацию при дальнейшем планировании. Таким образом, Mission Control становится не просто инструментом фиксации результатов, а частью единого цифрового цикла «планирование — применение — анализ — следующее решение» в экосистеме DELTA», — отметили в Минобороны.

Также в ведомстве напомнили, что по состоянию на июль в системе DELTA ежедневно фиксировалось более 6600 пораженных вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

Читай нас в