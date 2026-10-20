Россия нанесла 848 ударов по Запорожской области, есть погибший и раненые

За сутки российские оккупанты нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

По словам Ивана Федорова, в течение суток российские войска нанесли 14 авиаударов по Балабино, Кушугуму, Заречному, Ясной Поляне, Желтой Круче, Таврийском, Новорозовке, Веселянке, Орехове, Вильнянке и Васиновке.

Кроме того, 613 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали десятки населённых пунктов области. Среди них — Запорожье, Малокатериновка, Речное, Тернуватое, Червоноднепровка, Беленькое, Григоровка, Веселянка, Запорожец, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Рождественка, Новоивановка, Матвеевка, Козаковское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Придорожное и Новое Запорожье.

Также зафиксировано два обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Запорожцу и Красной Кринице.

Ещё 219 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижевку, Придорожное и Новое Запорожье.

По информации Ивана Федорова, поступило 83 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Российские войска продолжают применять авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию для атак на населенные пункты Запорожской области, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей, а также разрушению инфраструктуры.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

Российские войска с вечера 19 октября более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждены частные дома, инфраструктура и автомобили, возник пожар.

Российские захватчики в течение суток — с утра 19 октября до утра 20 октября — нанесли почти 40 ударов по 21 населенному пункту в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак есть пострадавшие, повреждены и разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Тернопольскую область ударными беспилотниками. В результате удара повреждены три энергетические объекта и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

Читай нас в