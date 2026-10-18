За сутки россияне убили семерых человек в Донецкой области и ранили ещё 14

Российские войска продолжают атаковать города и села Донецкой области. За прошедшие сутки полиция зафиксировала 1747 ударов по региону. Под обстрелом оказались три населённых пункта — Славянск, Краматорск и Беленкое. По данным полиции Донецкой области, в результате обстрелов погибли семь мирных жителей, ещё 14 человек получили ранения.

Славянск подвергся массированной атаке

Больше всего погибших было в Славянске. Российские войска девять раз атаковали город, семь из этих ударов нанесли авиабомбами КАБ-250. В результате обстрелов шесть человек погибли, еще 13 получили ранения. В городе повреждены девять многоквартирных и 28 частных домов. Также разрушениям подвергся торговый киоск.

Удары по жилой застройке привели к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры. На местах обстрелов правоохранители фиксируют последствия российских атак.

В Краматорске есть погибший и раненый

Российские войска также атаковали Краматорск. По данным полиции, оккупанты сбросили на город пять управляемых авиабомб и применили беспилотники. В результате ударов погиб один человек, ещё один получил ранения. Повреждены 11 многоквартирных и шесть частных домов. Также пострадали помещения благотворительного фонда, автомобиль скорой помощи и три гражданских автомобиля.

Кроме того, сегодня в 03:35 российские войска поразили пятиэтажный жилой дом в Краматорске. На момент сообщения информации о пострадавших в результате этого удара не поступало. Последствия атаки уточняются.

В Беленком повреждены дома и общежитие

Еще одним населенным пунктом, попавшим под российский обстрел, стало Беленкое. Там повреждены два частных дома, общежитие и автомобиль. Информации о погибших или раненых в Беленком в сообщении полиции нет.

Всего за сутки в результате российских атак в Донецкой области погибли семь человек, а 14 получили ранения. В нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома, транспорт и другие гражданские объекты. Об этом сообщила в Telegram полиция Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте в Донецкой области, отметив, что в настоящее время очень сложная ситуация в городе Соледар.