Росіяни за добу вбили сімох людей на Донеччині та поранили ще 14
За минулу добу російські війська завдали 1747 ударів по Донецькій області. Унаслідок атак загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення. Найбільше постраждав Слов’янськ, де російські авіабомби та інші удари пошкодили десятки житлових будинків.
Російські війська продовжують атакувати міста й села Донецької області. За минулу добу поліція зафіксувала 1747 ударів по регіону. Під вогнем опинилися три населені пункти — Слов’янськ, Краматорськ і Біленьке. За даними поліції Донеччини, внаслідок обстрілів загинули семеро цивільних, ще 14 людей отримали поранення.
Слов’янськ зазнав масованої атаки
Найбільше загиблих було у Слов’янську. Російські війська дев’ять разів атакували місто, сім із цих ударів завдали авіабомбами КАБ-250. Унаслідок обстрілів шестеро людей загинули, ще 13 дістали поранення. У місті пошкоджені дев’ять багатоквартирних і 28 приватних будинків. Також руйнувань зазнав торговельний кіоск.
Удари по житловій забудові призвели до значних пошкоджень цивільної інфраструктури. На місцях обстрілів правоохоронці фіксують наслідки російських атак.
У Краматорську є загиблий і поранений
Російські війська також атакували Краматорськ. За даними поліції, окупанти скинули на місто п’ять керованих авіабомб і застосовували безпілотники. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджені 11 багатоквартирних і шість приватних будинків. Також постраждали приміщення благодійного фонду, автомобіль швидкої допомоги та три цивільні автомобілі.
Крім того, сьогодні о 03:35 російські війська влучили в п’ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. На момент повідомлення інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило. Наслідки атаки уточнюють.
У Біленькому пошкоджені будинки та гуртожиток
Ще одним населеним пунктом під російським вогнем стало Біленьке. Там пошкоджені два приватні будинки, гуртожиток і автомобіль. Інформації про загиблих або поранених у Біленькому в повідомленні поліції немає.
Загалом за добу внаслідок російських атак на Донеччині загинули семеро людей, а 14 дістали поранення. У кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки, транспорт та інші цивільні об’єкти. Про це повідомила у Телеграмі поліція Донеччини.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті у Донецкій області, зазначивши, що наразі дуже складна ситуація у місті Соледар.ґ