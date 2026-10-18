Росіяни за добу вбили сімох людей на Донеччині та поранили ще 14

Російські війська продовжують атакувати міста й села Донецької області. За минулу добу поліція зафіксувала 1747 ударів по регіону. Під вогнем опинилися три населені пункти — Слов’янськ, Краматорськ і Біленьке. За даними поліції Донеччини, внаслідок обстрілів загинули семеро цивільних, ще 14 людей отримали поранення.

Слов’янськ зазнав масованої атаки

Найбільше загиблих було у Слов’янську. Російські війська дев’ять разів атакували місто, сім із цих ударів завдали авіабомбами КАБ-250. Унаслідок обстрілів шестеро людей загинули, ще 13 дістали поранення. У місті пошкоджені дев’ять багатоквартирних і 28 приватних будинків. Також руйнувань зазнав торговельний кіоск.

Удари по житловій забудові призвели до значних пошкоджень цивільної інфраструктури. На місцях обстрілів правоохоронці фіксують наслідки російських атак.

У Краматорську є загиблий і поранений

Російські війська також атакували Краматорськ. За даними поліції, окупанти скинули на місто п’ять керованих авіабомб і застосовували безпілотники. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджені 11 багатоквартирних і шість приватних будинків. Також постраждали приміщення благодійного фонду, автомобіль швидкої допомоги та три цивільні автомобілі.

Крім того, сьогодні о 03:35 російські війська влучили в п’ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. На момент повідомлення інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило. Наслідки атаки уточнюють.

У Біленькому пошкоджені будинки та гуртожиток

Ще одним населеним пунктом під російським вогнем стало Біленьке. Там пошкоджені два приватні будинки, гуртожиток і автомобіль. Інформації про загиблих або поранених у Біленькому в повідомленні поліції немає.

Загалом за добу внаслідок російських атак на Донеччині загинули семеро людей, а 14 дістали поранення. У кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки, транспорт та інші цивільні об’єкти. Про це повідомила у Телеграмі поліція Донеччини.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті у Донецкій області, зазначивши, що наразі дуже складна ситуація у місті Соледар.ґ