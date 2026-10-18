В Харьковской области в результате российских обстрелов пострадали 12 человек

Российские войска продолжают атаковать Харьков и населенные пункты области. За прошедшие сутки под ударами оказались четыре района областного центра и девять населенных пунктов региона. Есть раненые, повреждены жилые дома, предприятия, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. «За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек», — отметил он.

Где есть пострадавшие

В Харькове ранения получили трое мужчин в возрасте 66, 42 и 39 лет, а также 26-летняя женщина. Еще одна жительница города, которой 25 лет, перенесла острую стрессовую реакцию. В поселке Золочев Богодуховского района пострадали четверо человек: мужчины в возрасте 52 и 41 года и женщины 20 и 39 лет. В Изюме ранение получила 76-летняя женщина. Еще две местные жительницы в возрасте 65 и 63 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

Кроме того, медики оказали помощь 62-летнему мужчине, пострадавшему еще 13 октября. Тогда в поселке Боровая Изюмского района он получил ранение в результате взрыва неизвестного устройства.

Какие районы Харькова оказались под ударом

Российские войска атаковали город с помощью беспилотников и ракет. Под ударом оказались Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Слободской районы.

В результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома, электросети и две автозаправочные станции. Также пострадали гостиница, гражданское предприятие и 17 автомобилей.

Последствия атак в районах области

Российские удары повредили жилые дома и другие объекты и за пределами Харькова. В Богодуховском районе, в частности в Золочеве, повреждены два многоквартирных и один частный дом. Также пострадали гараж, магазин и три автомобиля.

В Купянском районе разрушениям подверглись частный дом и два хозяйственных постройки в селе Троицкое. В поселке Великий Бурлук повреждено дошкольное учреждение. В Изюмском районе, в самом Изюме, повреждены пять частных домов.

В Харьковском районе российские удары повредили частный дом в селе Русские Тишки и складское здание в Дергачах. А в селе Мартово Чугуевского района пострадали электросети.

Пункт эвакуации в Лозовой принял 149 человек

На фоне обстрелов продолжается эвакуация жителей из опасных районов Харьковской области. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 149 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 65 320 человек.

Таким образом, российские атаки за последние сутки привели к ранениям 12 человек и повреждению гражданской инфраструктуры в Харькове и нескольких районах области. Последствия обстрелов затронули жилые дома, транспорт, торговые и коммунальные объекты. О последствиях обстрелов сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские оккупационные войска пробили брешь в позициях Сил обороны Украины в районе населенного пункта Анищино (до 2025 года — Анискино) на Великобурлукском направлении Харьковской области. В настоящее время противник пытается закрепиться на занятых рубежах и расширить участок прорыва по флангам.

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки пострадали как минимум три человека, также повреждены жилые дома.