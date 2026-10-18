В Тернопольской области после атаки дрона часть потребителей осталась без света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Тернопольской области. Утром беспилотник поразил энергетический объект вблизи села Старый Вишневец в Кременецком районе. Из-за этого часть потребителей осталась без электроснабжения. «Сегодня утром зафиксировано попадание БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецком районе. Пострадал объект энергетики. В результате — отключено электроснабжение части потребителей», — написал глава ОГА.

По его словам, сообщений о пострадавших пока не поступало. Информацию о масштабах повреждений энергетического объекта и сроках восстановления электроснабжения пока не уточнили. На месте работают соответствующие службы. Им предстоит оценить последствия удара и принять необходимые меры для восстановления работы поврежденной инфраструктуры.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическим объектам в различных регионах Украины. Такие удары могут приводить к перебоям с электроснабжением для местных жителей и предприятий. Об атаке сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух в Telegram.

Российские войска вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. Информация о последствиях атаки пока не уточняется.

В Чорткове Тернопольской области в результате атак российских беспилотников полностью уничтожено иностранное предприятие, которое работало в общине более 10 лет и было одним из крупнейших налогоплательщиков.